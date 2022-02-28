السيسي يوجه نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج: أنا عملت كده مع بنتي

الإثنين، 28-02-2022
12:36 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،:"أنا بقول للمواطنين اللى بيقولوا
ولادنا مش بتشتغل ليه، أشغله إيه؟، لما أنت بتسعى تدخل ابنك أى كلية والسلام؟.
وأضاف الرئيس السيسي
خلال كلمته في فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة
المصرية :" انت فاكر ان انت كدا
بتجهز ابنك؟، هناك كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام “اعقلها وتوكل”، والإعقال
هنا استراتيجية تخرج منها سياسات فى كل شيء.
وتابع الرئيس:" فى حد قال لابنته لما تيجى تتجوزى انتظري سنة ولا
سنتين متجبيش اولاد لانك كنتى فى حضانة أسرة وهتخرجى لحضانة زوجية وحياة أخرى،
فلازم تتعود على الحياة الجديدة وخدى نفسك، وبعدين شوية ويختلفوا تاخد العيل وتمشى
ويبقى فى طلاق".
وتابع:" المفروض تاخدى سنة او اتنين تتعودي على البيت ومطالبه ولما
تحسى انك بقيتى قادرة واستوعبتى كملى اللى بعده، أنا عملت كده مع بنتى".