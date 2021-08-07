السبت 07 أغسطس 2021
توقيت مصر 21:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

مستشار الرئيس يكشف ما حدث لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها

أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

الآن بث مباشر.. الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

بعد الفوز بالميدالية الذهبية.. صدمة حزينة لـ فريال أشرف

حيلة ماكرة للاعب إيران لإقصاء بطل السعودية في الكاراتيه رغم تفوقه عليه

أول ذهبية لمصر في طوكيو.. فريال أشرف تتدخل التاريخ في الكاراتيه

بيان من شرطة مكة بشأن مقتل عروس على يد عريسها

رامي رضوان يعلن عن موعد جنازة ومكان دفن دلال عبدالعزيز

ADS
 

السيسي يوجهه رسالة مؤثرة لأبطال منتخب مصر لليد بعد الهزيمة من أسبانيا

1-1437917
ا
Native
السبت، 07-08-2021 12:53 م
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم منتخب مصر لكرة اليد عقب الخسارة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.
وقالت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي: “أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠”.
وأضافت الصفحة الرسمية: “كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية. متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة”.
جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا توج بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو، بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 33-31 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
 

إقرأ ايضا

520212475948230196529

مستشار الرئيس يكشف ما حدث لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها

196953816_125801706318883_6642117783531856432_n

أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

232596849_10222233910008927_6956425266362572188_n

حيلة ماكرة للاعب إيران لإقصاء بطل السعودية في الكاراتيه رغم تفوقه عليه

أخبار متعلقة

Capture

رسالة مؤثرة من قاض محكمة جنايات المنصورة لمتهم قبل أن يقضي بإعدامه

1581448_0

بسبب وفاة شقيقه.. رامي صبري يتوعد هؤلاء ويوجه رسالة لـ«السيسي»

201812070755465546

مستشار السيسي يرد على مفتي إثيوبيا:«من اعتدى على حقنا لا يلومن إلا نفسه»

download

آبي أحمد يوجه رسالة إلى مصر والسودان بعد جلسة مجلس الأمن

60e809b142360479d87a2053

مرض لاعين.. وفاة جيهان السادات والرئيس يصدر قرارًا عاجلًا بشأنها

download

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن