السيسي يوجهه رسالة مؤثرة لأبطال منتخب مصر لليد بعد الهزيمة من أسبانيا

السبت، 07-08-2021
12:53 م
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي
على دعم منتخب مصر
لكرة اليد
عقب الخسارة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.
وقالت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي
: “أبنائي
شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد
.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى
به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠”.
وأضافت الصفحة الرسمية: “كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر
منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية
الوطن في المحافل الدولية. متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة”.
جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا توج بالميدالية البرونزية لمنافسات
كرة اليد
بأولمبياد طوكيو، بعد الفوز على منتخب مصر
بنتيجة 33-31 في مباراة تحديد المركز
الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.