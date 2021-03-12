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"السيسي" ينعي "الحاجة زينب" التي تبرعت بـ "حلقها" لصندوق تحيا مصر

السيسي والحاجة زينب
السيسي والحاجة زينب
 
الجمعة، 12-03-2021 02:01 م فتحي مجدي
نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، التي سبق وأن استقبلها عقب تبرعها بـ"قرطها الذهبي" لصندوق تحيا مصر، واصفًا إياها بأنها "خير نموذج للمرأة المصرية".

وتوفيت الحاجة زينب التي بادرت إلى التبرع بـ "قرطها الذهبي" لصندوق تحيا مصر في عام 2014، عن عمر يناهز ٩٨ عامًا، وشيعت جنازتها عقب صلاة الجمعة من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكتب السيسي عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".

وأضاف: "رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

وكان السيسي استقبل الحاجة زينب، وقام بتقبيل يدها ورأسها، وقام بتوصيلها حتى السيارة في نهاية المقابلة تقديرًا لتبرعها بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، وأبلغها آنذاك بأنه سيحتفظ به، وسيتم وضع صورته في متحف رئاسة الجمهورية حتى يعرف الجميع السيدة االمصرية التي قدمت كل ماتملك من أجل بلدها ليحتذى بها الآخرون.




 

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