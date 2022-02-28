الثلاثاء 01 مارس 2022
توقيت مصر 06:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليمات مشددة للفنادق بشان سياح روسيا وأوكرانيا في الفنادق

السيسي ينتقد فيلمًا شهيرًا من بطولة عادل إمام

بعد قصة حب 10 سنوات.. تزوج عليها بعد 5 أيام من زواجهما

75 ألف لعمرة رمضان.. الكسف عن سبب ارتفاع تكاليف العمرة هذا العام

السيسي: وزير التعليم « خد على دماغه»

السيسي يوجه نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج: أنا عملت كده مع بنتي

عروس سعودية تحظر زوجها من واتساب بعد أن اختلى بها والمحكمة تخلعه

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور لـ سوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

أول تعليق من السعودية على مخاوف الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

الإعدام لزوجة وعشيقها حرقا الزوج حيًا أثناء نومه حتى مات

ADS
 

السيسي ينتقد فيلمًا شهيرًا من بطولة عادل إمام

image
عادل إمام
Native
Teads
الإثنين، 28-02-2022 03:06 م

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلم "الإرهاب والكباب" بطولة الزعيم عادل إمام، واصفا إياه بأنه جعل البلد خصما للمواطن.
وقال السيسي خلال كلمته في تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية: "فيلم الإرهاب والكباب صور المواطن بيشتكي وخلى البلد تظهر كخصم ومخلاش السلبية خصم، المواطن اللي مبيشتغلش هو اللي خصم، ولما حولت البلد لخصم بعض الناس في 2011 هدوها، ولولا فضل الله علينا وكرمه كانت هتبقى زي كل البلاد اللي انتوا شايفينها مقامتش تاني، اللي بيروح مبيرجعش، ولكن الله أفاض علينا بكرمه مش معقول نفضل زي ما إحنا بقا بعد كدا".
وأضاف الرئيس : "أقابل الناس تقولي زعلانة منك، طب ليه؟ أنا عندي 6 عيال، طب أنا أعمل إيه، أه والله، طب هما مش بيحبوا الحاجات دي عشان التلفزيون يعني، قولتلهم طب أنا عندي 100 مليون، بقول ده لكل اللي بيسمعنا، اللي بيقول انتوا ليه مش بتدوا حقوق الناس، حقوق إيه؟ أنا مش لاقي أكل، روحوا المرج والمطرية والخصوص، شوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي إيه، دي بلادنا".
وتابع: "يا اللي في الجامعة والكنيسة والمسجد، انزلوا شوفوا البلد، أنا علشان أفتح شارع، بشيل 1000 بيت علشان الناس تمشي في حتت محدش يمشي فيها، طيب أنت إيه حكايتك النهاردة، بقول كده علشان دي بلدنا كلنا".
 

إقرأ ايضا

2016_10_1_15_40_56_859

تعليمات مشددة للفنادق بشان سياح روسيا وأوكرانيا في الفنادق

85798361632379528

بعد قصة حب 10 سنوات.. تزوج عليها بعد 5 أيام من زواجهما

d7756dd9-0dc8-4f3a-9790-e0a12945b216-1600x1000

75 ألف لعمرة رمضان.. الكسف عن سبب ارتفاع تكاليف العمرة هذا العام

أخبار متعلقة

206004

طلب مؤثر من سمير صبري بسبب مرضه.. والرئيس يتدخل