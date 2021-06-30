السيسي يقترح وقف بطاقات التموين 3 سنوات لهذا السبب

الأربعاء، 30-06-2021
12:16 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان يحلم كثيرا منذ توليه منصب وزير
الدفاع بالموضوع المتعلق بتصنيع “الألبومين” ومشتقات البلازما.
وأضاف الرئيس السيسي
، خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات
الدولة المختلفة المشاركة فى تنفيذ مبادرة “حياة كريمة
”، أن الحلم تحقق على مدى 7
و8 سنوات، مشيرا إلى أن اليأس لم يتمكن منه بل كان مصرا على تحقيق الحلم.
وأوضح الرئيس السيسي
أنه خلال عام ونصف العام افتتح كانت متكامل لتصنيع
مشتقات البلازما، منوها إلى أن موضوع تصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالغ الأهمية،
وإذا فهمناه وقمنا بتصنيعه بشكل جيد وصحيح ستظهر له آثار طيبة جدا على المجتمع
المصري والدولة المصرية.
وذكر الرئيس السيسي
، أن هناك العديد من الدول لم تستطع الدخول فى تصنيع
مشتقات البلازما، مضيفا أن مصر لم تستطع فى السابق تصنيع مشتقات البلازما لعدة
أسباب، من ضمنها سمعة مصر في انتشار فيروس “سي”.
أكد الرئيس السيسي
، أن فيروس “سي” لم يعد منتشرا كما كان فى الفترات
الماضية، وسيتم عمل الفحوصات وصرف العلاج اللازم لأى شخص يصاب بهذا المرض، لافتا
إلى أن مصر أخذت من منظمة الصحة العالمية وثيقة تؤكد أنها طبقا للمعايير الدولية
المأخوذ بها فى كل دول العالم خالية من فيروس سي.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطوير قرى الريف المصرى، قائلا:
"ندخل قرية ونعمل فيها صرف ومياه وغاز واتصالات والخدمات الكاملة ليها، بس لو
مندهنتش مش هتحسوا بالفرق".
وأضاف الرئيس السيسي
، خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات
الدولة المختلفة المشاركة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة
، أنه قام بسؤال رئيس مجلس
الوزراء على تكلفة طلاء القرى وجاوب أنها تكون فى حدود 30 أو 35 مليار جنيه،
معقبا: "لا مهو إحنا مش معقول نعمل دا.. ولو عايزنا نعمل كدا أنا مستعد أشيل
بطاقة التموين ثلاث سنوات اعملكوا كدا".
وتابع: "أنا بتكلم بجد.. هيقولك ألحق الريس عايز يلغى بطاقة التموين
ويلغى العيش..لا ولكن أقدر أعمل كدا ولو بديل مناسب ليكون أنا مستعد أعمل".