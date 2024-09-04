السيسي يزور تركيا.. وبيان تركي رسمي يكشف تفاصيل الزيارة

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.



وفي بيان لها، قالت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية إنه في إطار الزيارة، سيترأس الرئيس التركي ونظيره المصري، الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والذي أعيد تشكيله وفقا للإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير 2024.

وأوضحت أن الزيارة ستشهد مراجعة كافة جوانب العلاقات بين تركيا ومصر، وسيتم تناول الخطوات المحتملة التي تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي في اجتماع المجلس.

وأوضح بيان الرئاسة التركية أنه إلى جانب العلاقات الثنائية، سيتم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أنه من بين أجندة الزيارة أيضا، التوقيع على العديد من الوثائق القانونية التي من شأنها أن تساهم في الأساس التعاقدي للعلاقات التركية المصرية بمناسبة اجتماع المجلس.