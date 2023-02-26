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السيسي يرد على مزاعم بيع قناة السويس مقابل ترليون دولار

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يزور-هيئة-قناة-السويس-5
الرئيس السيسي
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Teads
الأحد، 26-02-2023 01:26 م

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "حرب الإرهاب حتى الآن لم ولن تنتهي، حيث إنها متمثلة الآن في حجم شائعات وأكاذيب وافتراءات غير طبيعية، والتي كان آخرها ما قيل عن قناة السويس".

وأضاف السيسي، خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: عارف إن  المصريين منتبهين لده، اتقال بنفكر نبيع قناة السويس، عملولي فيلم وقالوا هتتباع قناة السويس بترليون دولار، بغض النظر عن الأرقام، عاوز أقول هتفضل عملية محاولة عرقلتكم، مصر مستمرة وهتستمر.

 

وأوضح السيسي: لو مفيش أمان الناس متبقاش عايشة، اللي تحقق ده بفضل الله وبفضل أبناء سيناء، لما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد، كانت اتحلت المسألة، وعلى مدى السنوات السابقة لم تحدث عمليات تنمية، لأن حجم التكلفة كبير، شبكة طرق، محطات كهرباء، عشان يتعمل على مسطح 60 ألف كيلو تكلفته عالية وده اللي أعاق التنمية، بنقول الكلام ده عشان نشكل الناس اللي بتسمعنا فاهمة وواعية.

 

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