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السيسي يتلقى لقاح كورونا

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الرئيس السيسي
 
الأحد، 25-04-2021 02:44 م المصريون
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
 

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