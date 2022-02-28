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السيسي: وزير التعليم « خد على دماغه»

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الرئيس ووزير التعليم
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الإثنين، 28-02-2022 01:17 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للجميع قائلا: "عشان اعمل شارع بنشيل ألف بيت.. ياريت ننزل المرج والمطرية ونشوف الدنيا".
وأضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أنه عندما تدخلت الدولة لعلاج وحل مشكلات التعليم، الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم، “خد على دماغه لما مات”.
وكشف الرئيس أن الدولة بها تحديات كثيرة فى التعليم والصحة، وكل شئ، مؤكدًا إنه عندما عرضت عليه قوائم الانتظار كان العدد 10000، وتم علاجهم للقضاء على قوائم الانتظار، مشيرا أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم علاج مليون و60 ألف شخص.
وأضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أن الدولة واجهت تحديات كثيرة، وكشف أن هناك أحد المسئولين فى بلجيكا كان يتحدث معه، قائلا :" انا قولت له النتاتج بتاعتك كام وعدد سكانك كام، فرد 500 مليار دولار و 10 ملايين مواطن" وتابع السيسي:" فقولت له انا كده محتاج 5 تريليون دولار، لأن عدد سكاني 100 مليون، وعشان مش معايا الفلوس دي الناس فى مصر مظلومة، ومش بتاكل كويس، ولا تتعلم كويس، هى دى حقوق الإنسان قبل أن يتحدث أحد".
وانفعل الرئيس السيسي على الهواء، وقال :"لازم أى حد قبل ما يتكلم وينكد على الناس فى المنازل يعرف الحاجات دي".
 

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