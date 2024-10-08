السيسي: من حق الفلسطينين العيش في دولة مستقلة بجانب إسرائيل

الثلاثاء، 08-10-2024
02:32 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي
إن موقف مصر ثابت ولا يتغير وهو موقف عادل تجاه قضية عادلة وهى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش في دولة مستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل
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وشدد الرئيس، في كلمته خلال حضوره اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، الثلاثاء، على أنه يستطيع أن يتحدث باسمه واسم مصر وباسم كل أشقائنا في المنطقة العربية، لأن هذا الأمر إن تحقق سيفتح آفاتق حقيقية وموضعية للسلام والتعاون على مستوى الإقليم.
وأوضح الرئيس السيسي
أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية في وجدان الجميع، ونطالب بدولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع الدولة الإسرائيل
ية، حماية للمواطن الفلسطيني والمواطن الإسرائيل
ي، وفي تلك المرحلة نسعى إلى تحقيق 3 أهداف لم يتغيروا من السابع من أكتوبر العام الماضي، وهم إيقاف إطلاق النار، وعودة وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتابع أنه «في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، فالخيار هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ويتم إغلاق مرحلة من الصراع والكراهية كانت لمصر تجربة بها».