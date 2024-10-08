الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
توقيت مصر 19:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كندة علوش: همنع أولادي عن السوشيال ميديا حتى لو كنت أم ديكتاتورية

السيسي: من حق الفلسطينين العيش في دولة مستقلة بجانب إسرائيل

"مكسوفة من ربنا".. أول تعليق من نشوى مصطفى بعد إجرائها عملية جراحية

فريدة سيف النصر تهاجم مسؤولي «ملتقى نجم العرب» بعد دعوة تكريمها.. ما القصة؟

ضحية زوجة عمها بالدقهلية: «خنقتها لحد ما ماتت أزرقت علشان حلقين ذهب»

«كبر وخرف».. تعليق ناري من الحضري على تصريحات مانويل جوزيه

أستاذ قلب: الحلويات والنشويات السبب الرئيسى لارتفاع الكوليسترول

زوجوه أختها.. قصة شاب صعيدي فوجئ بتبديل عروسته في ليلة الدخلة

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة سحر مؤمن زكريا

كندة علوش توجه نصائح لسيدات مرضى سرطان الثدى.. اعرف قالت إيه؟

السيسي: من حق الفلسطينين العيش في دولة مستقلة بجانب إسرائيل

AA1rSzlU
السيسي
الثلاثاء، 08-10-2024 02:32 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن موقف مصر ثابت ولا يتغير وهو موقف عادل تجاه قضية عادلة وهى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش في دولة مستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وشدد الرئيس، في كلمته خلال حضوره اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، الثلاثاء، على أنه يستطيع أن يتحدث باسمه واسم مصر وباسم كل أشقائنا في المنطقة العربية، لأن هذا الأمر إن تحقق سيفتح آفاتق حقيقية وموضعية للسلام والتعاون على مستوى الإقليم.

وأوضح الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية في وجدان الجميع، ونطالب بدولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، حماية للمواطن الفلسطيني والمواطن الإسرائيلي، وفي تلك المرحلة نسعى إلى تحقيق 3 أهداف لم يتغيروا من السابع من أكتوبر العام الماضي، وهم إيقاف إطلاق النار، وعودة وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتابع أنه «في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، فالخيار هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ويتم إغلاق مرحلة من الصراع والكراهية كانت لمصر تجربة بها».

إقرأ ايضا

AA1rNpTb

كندة علوش: همنع أولادي عن السوشيال ميديا حتى لو كنت أم ديكتاتورية

BB1pznPd

"مكسوفة من ربنا".. أول تعليق من نشوى مصطفى بعد إجرائها عملية جراحية

BB1kb3a0

فريدة سيف النصر تهاجم مسؤولي «ملتقى نجم العرب» بعد دعوة تكريمها.. ما القصة؟

أخبار متعلقة

AA1rmEDo

أول تعليق من المرشد الإيراني بعد إعلان إسرائيل اغتيال حسن نصرالله

2024_9_25_19_30_14_184

أخر جاسوس إسرائيلي في مصر.. إسرائيل تعلن عن وفاة روبرت داسا

2024_9_22_13_39_36_790

توجيهات جديدة من السيسي بشأن الكهرباء

66e93c7c4c59b737b131f737

مصر تستعد.. الإعلام العبري يرصد صواريخ باليستية مصرية في جبال سيناء

66e908b94236045d1c35792f

كيف قنصت مصر أغلى طائرة تملكها إسرائيل وأسقطتها في سيناء؟

2274724_0

السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية