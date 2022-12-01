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السيسي: «معرفش إزاي أغير حياة الناس وأساعد في رزقهم»

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الرئيس السيسي
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الخميس، 01-12-2022 01:02 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "معرفش إزاي أغير حياة الناس، وأسعدهم، وأساعد في رزقهم".

وأضاف السيسي، خلال كلمته اليوم، الخميس، في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن الدلتا تحتوي على 60% من أهل مصر، حيث يبلغون حوالي 60 مليون مصري، مؤكداً أن مصر لن تصبح دولة غنية إلا بالأفكار.

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه يجب أن نفكر ونعمل، متابعاً: "منستكترش إننا نعمل الفكرة، هجيب الجمعيات، والناس اللي بتنتج في المصانع والحكومة، وهنقول رقم نحطه كل سنة في برنامج، ويبقى عندنا حلم لـ5 سنين، الدنيا هتتغير خالص".
 

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