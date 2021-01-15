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السيسي لـ وفد سوداني رفيع: موقفنا لن يتغير تحت أي ظرف

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
 
الجمعة، 15-01-2021 09:37 ص المصريون
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر تجاه السودان الشقيق ينبع من الترابط التاريخي بين شعبي وادي النيل، وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف، وطالما مثل نهجًا ثابتًا للسياسة المصرية على مدار الزمن.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني والذي استقبله على رأس وفد سودانى رفيع وبحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "التباحث حول مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل دفعها في كافة المجالات، وكذلك القضايا الإقليمية الراهنة".


واطلع الرئيس خلال اللقاء على على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية.




 


 



 

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