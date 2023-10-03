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السيسي لـ المصريين: "انزلوا اختاروا كما شئتم.. وأنا والله راضي"

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الرئيس السيسي
الثلاثاء، 03-10-2023 10:32 ص

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة للمصريين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال السيسي في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن: أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الوطني ليختاروا من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين. وأضاف: يا رب أكون أنا أولى بها.
وأوضح: عايز أقول لكم إني عمري ما وعدت وعود ومقدرش أعمل، كل اللي هقوله، هفضل أشتغل أشتغل وربنا اللي بيوفق.
وتابع السيسي: بقول للمصريين، هيسعدني جدا لما المصريين ينزلوا ويشاركوا، حتى والله لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للناس إن هنا فيه دولة وفيه إرادة، لإن ده هيشرفنا وهيشرف بلدنا.. اختاروا كما شئتم، وأنا والله راضي.

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