الجمعة 01 مارس 2024
توقيت مصر 07:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"مفيش مخدر بيترش".. محامي سائق أوبر يكشف مفاجأة أمام النيابة

كويتي يقتل عامل توصيل طلبات فور وصوله عتبة بيته لتأخره في توصيل طلبه

السعودية تعدم 5 وافدين دفعة واحدة وتكشف جنسيتهم وجريمتهم البشعة

السيسي لطفلة من ذوي الهمم: عاهديني تقولي لربنا هاته معانا الجنة يوم القيامة

شاهد.. رئيس وزراء البنجاب تدفع سيدة حاولت احتضانها أثناء مصافحتها

السيسي لـ حسين الجسمي: "احنا فعلا إخوات يا حسين" (فيديو)

وقفه وتغريمه.. لجنة الانضباط السعودية تؤدب رونالدو بسبب حركة مشينة

أول فيديو للحظة هروب قاتل جواهرجي بولاق من كاميرا المراقبة

رونالدو يخرج عن صمته ويعلق على حركته الجنسية التي أغضبت السعوديين

قصير جدًا.. ندى الكامل تفاجئ الجميع بظهور جرئ

السيسي لطفلة من ذوي الهمم: عاهديني تقولي لربنا هاته معانا الجنة يوم القيامة

الخميس، 29-02-2024 04:36 م

 

 

وثق مقطع فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يطلب طلبا من طفلة من ذوي الهمم بعد إلقائها شعرا، خلال احتفالية بالقاهرة.

 

وطلب السيسي من الطفلة أن يصافحها، وقال لها: هطلب منك طلبين، الطلب الأول آجي أسلم عليكي.. تسمحيلي بكده؟ .

 

وأضاف السيسي : والطلب التاني تسمحيلي، إن يوم القيامة تقوليله هاته معانا الجنة، مش بتقولي إنه سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا بإيده، وده صحيح، وهو جميل ربنا جميل قوي، وعشان كده يوم القيامة، هتعاهديني قدام الدنيا كلها، تقوليله هاته معانا، تقوليله يا رب هاته معانا الجنة.

 

جاء ذلك خلال حضور السيسي، احتفالية قادرون باختلاف، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة في نسختها الخامسة، والتي تعقد بالقاهرة.

إقرأ ايضا

2024_2_25_0_38_5_277

"مفيش مخدر بيترش".. محامي سائق أوبر يكشف مفاجأة أمام النيابة

download (3)

السيسي لـ حسين الجسمي: "احنا فعلا إخوات يا حسين" (فيديو)

download (2)

وقفه وتغريمه.. لجنة الانضباط السعودية تؤدب رونالدو بسبب حركة مشينة

أخبار متعلقة

download (3)

السيسي لـ حسين الجسمي: "احنا فعلا إخوات يا حسين" (فيديو)

download (1)

أول فيديو للحظة هروب قاتل جواهرجي بولاق من كاميرا المراقبة

IMG-20240228-WA0030

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن رأس الحكمة

IMG-20240227-WA0021

الدولار يعاود الارتفاع بشكل مفاجئ ويسجل هذا الرقم في السوق السوداء

IMG-20240226-WA0015

تعليق مفاجئ من نجيب ساويرس عن حسني مبارك في ذكرى رحيله

IMG-20240226-WA0006

الرئيس السيسي يهاتف والدة فتاة الشروق: مستعدين نسفرها للعلاج في الخارج