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السيسي...قلت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها غير العمل والصبر

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الرئيس السيسي
السبت، 24-06-2023 01:55 ص نسمه عبد الوهاب
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول النامية كان بها وعود كثيرة من قبل القادة لـ الشعوب، والبعض يقول في الانتخابات الرئاسية "هعمل لك وهعمل لك
وأضاف السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: في حملتي الانتخابية قولت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها، غير العمل والعمل والعمل الصبر، ولم أطلق أبدًا مشروع إلا وقت افتتاحه"وطالب بعدم التصريح بالوعود، حتى التي لا ينفذ إلا جزء بسيط منها".


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