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"السيسي": عدد السكان سيصل 193 مليون

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السيسي
الأربعاء، 16-09-2020 07:37 م محمد فضل - متابعات
رجح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلوغ عدد سكان مصر 193 مليون نسمة عام 2050 .
وقال السيسي في كلمة خلال افتتاحه عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية: "مصر زادت من 4 مليون نسمة إلى 100 مليون في 200 سنة، ولذلك من المتوقع أن نزيد في 2050 إلى 193 مليون نسمة".
وتابع: "الخريطة اللي عليها الدولة المصرية بتقول إحنا ليه كده، احنا دولة لها طبيعة خاصة.. عاشت مصر على مدى آلاف السنين على الشريط الأخضر لنهر النيل.. وهوه ده التحدي اللي لازم تعرفوه؛ المساحة دي كان عايش عليها 3 ملايين مصري".
وأضاف الرئيس: "كنا عايشين على ضفاف النيل، وكل إنسان كان له فدان عايش عليه، و دلوقتي بقينا 100 مليون عايش على الفدان الواحد منهم 10أفراد.. احنا زدنا وما بقاش عندنا 100 مليون فدان، وهنا القضية، وليه بقينا كده؟!".
وتابع: "زدنا من 4 ملايين إلى 100 مليون في 100 سنة، كمان 30 سنة هنكون 100 مليون كمان، وإحساس الفقر هيكون متلاحق، عشان كده هيقولوا زمان كانت الحاجة رخيصة".

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