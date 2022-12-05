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«السيسي»: رفضنا زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميًا

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«السيسي»: رفضنا زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميًا

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الرئيس السيسي
Native
Teads
الإثنين، 05-12-2022 10:40 ص

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دور الدولة فى حماية المواطنين من زيادة أسعار الخدمات.
وقال السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير في الإسكندرية: "لما كنا فى المنصورة وحد كلمني عن سعر السماد.. لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء.. هيبقى فوق طاقة الناس".

وأضاف الرئيس السيسي: "لا زودنا بنسبة كبيرة ثمن الغاز الحقيقي.. السعر زاد 170 %.. النهاردة لا وزارة الكهرباء بتاخد الغاز بالتمن ده.. ولا مصانع الأسمدة بتاخد الغاز بالسعر ده.. لو بنتكلم عن سعر الكهرباء .. هتكون غالية اوى سواء على المصانع أو المواطنين وده ماحصلش".

وأكد أن الدولة كانت حريصة على عدم انعكاس زيادة أسعار الذرة والقمح على المواطنين، مضيفا: "إحنا كدولة حرصنا على عدم زيادة التكلفة الكبيرة لما الدكتورة هالة اتكلمت عن زيادة أسعار الذرة والقمح واحنا بنستورد كميات ضخمة، لكن احنا لم نعكس الزيادة اللي حصلت في الأسعار خالص".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية، "الأسعار غالية برة.. الهدف من تقديم عرض الدكتورة هالة السعيد إن إحنا كدولة نقول للناس الحكاية إيه؟ بشكل شايفينه إزاى ؟ ..واحنا كدولة عملنا إيه؟".

وواصل الرئيس، "مقدرش أفرض على القطاع الخاص في ظل مشكلة أسعار المستلزمات الإنتاج واضطراب سلاسل الإمداد ومشاكل الطاقة اللى نتج عنه أسعار المنتجات الأوروبية وزادت علشان يعوض التكلفة".
 

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