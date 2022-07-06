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السيسي: دخل المواطن ضعيف.. وقدامي حلين

الرئيس-السيسي-2
الرئيس السيسي
Native
Teads
الأربعاء، 06-07-2022 02:38 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دخل المواطن المصري ليس كبيرا، وبالتالي يشعر المواطن بأي ضغوط تسببها الأسعار ويتأثر بها.
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، قائلاً:" في حد هيقولي ، ما أنت عارف أهو، بس  قدامي خيار من اتنين، ألغي أي تقدم وأي تطوير حقيقي لتغير حياتنا وأضيع مستقبل البلد دي، أو أن أنا أيسر ما أمكن في حياة الناس".
وتابع:" كنت لسه بكلم الدكتور علي، وبقوله هاجموك على الرغيف المعدل، فقلت له هو أنتو قلتوا للناس، أن الرغيف ده بيتكلف 80 قرش، إلي بيتباع بـ 5 قروش"
وأكمل:"أنا بكلم المواطن المصري والناس الي أمنتنا على نفسها ومستقبلها، دول أهلي و ناسي، و أتمنى أعملهم أحلى حاجة في الدنيا".
 

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