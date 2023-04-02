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السيسي: "الدولار قريبًا هيبقى تاريخ " (فيديو)

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الرئيس السيسي
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الأحد، 02-04-2023 09:40 ص

 

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيش الثاني والثالث الميداني.

وقال الرئيس السيسي مخاطبا الجنود : "أنا أول ما تخرجت من الكلية جيت هنا، وعشت أحلى أيام هنا، وعايز أقولكم إوعوا تفتكروا أن الأزمة دي هتفضل كده، افتكروا من 10 سنوات الكل كان بيقول إمتى الإرهاب يخلص".

وأضاف السيسي: "الإرهاب خلص بيكم، والأزمة دي هتخلص بيكم، وقريب الأزمة دي هتكون تاريخ برده، حتى الدولار بفضل الله وبفضلكم هيبقى تاريخ، بس لازم نعرق ونشقى".


 

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