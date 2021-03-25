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السيد: أنا و الحضري و شوبير أحسن 3 حراس في تاريخ مصر
السيد: أنا و الحضري و شوبير أحسن 3 حراس في تاريخ مصر
الخميس، 25-03-2021
07:47 ص
أحمد عادل شعبان
كشف نادر السيد - حارس مرمى الأهلي و الزمالك الأسبق - عن رأيه في أفضل 3 حراس في تاريخ
مصر
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وقال في برنامج "أوضة اللبس": أنا والحضري و
شوبير
أحسن 3 حراس في تاريخ
مصر
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المصريون
الحضرى
شوبير
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