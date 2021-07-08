الخميس 08 يوليه 2021
توقيت مصر 18:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بدون تواجد محمد صلاح(فيديو)

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب

تقرير تركي يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي في جالاتا سراي قريبًا

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن

المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

حد الحرابة والقصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين اثنين

تفاصيل القبض على رجل الأعمال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

سامح شكري: سنطالب مجلس الأمن باتفاق ملزم لسد النهضة خلال 6 أشهر

فنانة خمسينية تنشر صورتها عارية في الحمام لأغرب سبب

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

ADS
 

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن

download
.
Native
الخميس، 08-07-2021 02:00 م

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن القرار الإثيوبي بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة يشكل تهديدا للسودان.
وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قال عباس في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.
وأضاف أن المعلومات التي قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص.
ولفت إلى أن السودان اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، مؤكدا أنها لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن للسدود الوطنية.
وأكد مجددا أن الوضع المذكور  يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم التسبب في ضرر ذي شأن المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه.
وأوضح أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكًا مباشرًا للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.
وفيما يتعلق بالعرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف البلاد، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.
ولفت إلى أن إثيوبيا نفسها اتخذت موقفا مماثلا في رسالةها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة.

وأكد عباس في رسالةه أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون  مفاوضات فعالة ومجدية لذلك اقترح الخرطوم مفاوضات معززة يقودها فيها الاتحاد الأفريقي مجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.
ويعقد مجلس الأمن جلسة ثانية اليوم الخميس بشأن قضية سد النهضة، وعن ذلك أعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته والأطراف الدولية المعنية ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب

46095Image1-1180x677_d

المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

320212515828463523318

حد الحرابة والقصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين اثنين

أخبار متعلقة

download

أمريكا تندد بالملء الثاني للسد: ما تفعله إثيوبيا يزيد التوتر مع مصر

download

هل اقترب الحل العسكري؟.. السعودية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سد النهضة

_115221763_04a9e537-3045-4e85-9015-b95cd385adcf

إثيوبيا تصعد ضد الجامعة العربية في مجلس الأمن

000_1VP50E

تصعيد خطير.. أول رد مصري سوداني على بدء الملء الثاني لسد النهضة

61-132034--2_15fe45d625a886_700x400

إثيوبيا تعلن حالة التأهب القصوى في منطقة سد النهضة

1049106554_0_284_2048_1391_1000x541_80_0_0_89dcf71592dd63210e677b772e0ba6cb

لا تعرف بوفاته.. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة مؤثرة لـ سمير غانم