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السودان يشن حملة اعتقالات في صفوف قادة نظام «البشير»

السودان يشن حملة اعتقالات
السودان يشن حملة اعتقالات
 
السبت، 13-02-2021 07:12 م محمد فضل
اعتقلت شرطة ولاية القضارف في السودان 30 من قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير، بناء على مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن النيابة السودانية بدأت إجراءات قانونية ضد عناصر نظام البشير بموجب المواد 35 و36 و37 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي مواد متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض، إضافة إلى المادتين 50 و51 من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وأصدرت النيابة العامة في ولاية القضارف أوامر القبض، بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الفائت.

وذكرت المصادر أن أوامر التوقيف صادرة بحق 56 من قادة نظام البشير في الولاية الشرقية، لكن الشرطة أوقفت حتى الآن 30 منهم فقط، 11 منهم على الأقل سلموا أنفسهم قبل توقيفهم.

وبحسب الصحيفة، قامت السلطات السودانية بتحويل 19 منهم إلى سجن ولاية القضارف.

ومن بين الواردة أسماؤهم في القائمة كل من نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بولاية القضارف عبد القادر محمد علي، ونائب الوالي الأسبق محمد عبد الفضيل السني، ووزير المالية الأسبق موسى بشير موسى.




 

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