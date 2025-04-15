"السواق شاله على كبوت العربية".. بيان عاجل من الداخلية على فيديو أمين الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أمين شرطة بالتشبث بسيارة حال محاولته منع قائدها من الهرب.

ووفق بيان الوزارة فإنه: بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 14/ الجارى أثناء قيام الأجهزة الأمنية بحملة مرورية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وحال استيقاف سيارة ملاكى قيادة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية لا يحمل رخصة قيادة) تبين أنها خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة "منتهية التراخيص".

وأثناء ذلك حاول المذكور الهرب بالسيارة فقام فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو بمحاولة منعه على النحو المشار إليه.

أمكن ضبط السيارة وقائدها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.



