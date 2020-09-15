السعودية.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من هذا الأمر

الثلاثاء، 15-09-2020
01:35 م
عبد القادر وحيد
أعلن مستشفى الملك فيصل
التخصصي بالرياض، اليوم الثلاثاء،
عن أربع فئات من الأشخاص ممنوعون من التبرع
بالدم، وذلك حفاظا على الحالة الصحية
بين المواطنين، ومنع انتشار الأمراض
المعدية.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن المستشفى
، أوضح أن
تلك الفئات هي: الشخص الذي أجريت له عملية نقل دم أو أحد مكوناته أو أجريت له عملية
جراحية منذ فترة تقل عن 12 شهرا.
كما يشمل القرار
الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية، والتي ثبت أنها تنتقل عن طريق نقل الدم الملوث
بجرثومة المرض مثل الإيدز أو التهاب الكبد الفيروسي والزهري والملاريا.
وشمل القرار أيضا الشخص المصاب بأحد الأمراض المزمنة مثل السرطان
والقلب والصرع والسكري الذي يحتاج إلى الأنسولين في علاجه، والشخص المصاب بأحد أمراض
الدم، مثل فقر الدم والثلاسيميا ومرضى الحساسية كالربو أو الحساسية.