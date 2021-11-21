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السعودية.. لماذا تسبب شجرة «العْشَر» العمى لمن يقترب من ورقها؟

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الشجرة
Native
Teads
الأحد، 21-11-2021 04:00 م

حذر استشاري سعودي من شجرة شهيرة في المملكة، تنتشر في المناطق البرية وتفرز أوراقها مادة قد تصيب الإنسان بالعمى فورا.
وخلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي في موقع التغريدات "تويتر"، حذر الدكتور «حافظ الفالح» استشاري طب وجراحة العيون والليزك في المملكة العربية السعودية، من الشجرة الخطيرة.
وكشف الفالح عن اسم الشجرة الخطيرة التي تنتشر في المناطق البرية في المملكة العربية السعودية وتعرف بـ "العْشَر"، وأكد أن تلك الشجرة يمكن أن تصيب الإنسان بالعمى.
فمن خلال أوراقها، تفرز الشجرة مادة حليبية خطيرة ضارة جدا على العين، فإذا لامستها أو دخلت بهت قد تنتهي بالإنسان للإصابة بالعمى.
وأوضح الفالح أن المادة الحليبية لها تأثير مؤذي لقرنية العين ناصحًا بعدم اقتراب الكبار أو الأطفال منها.
 

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