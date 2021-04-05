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السعودية: قدمنا مبادرة لتطبيع شامل مع إسرائيل بحضور الفلسطينيين

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السعودية: قدمنا مبادرة لتطبيع شامل مع إسرائيل بحضور الفلسطينيين

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أرشيفية
 
الإثنين، 05-04-2021 11:22 ص المصريون
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين،أن بلاده ستبذل جهودا لجمع الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة المفاوضات.

وقال بن فرحان في تصريحات لقناة "فرنسا 24" ردا على سؤال حول ما إن كان التطبيع سيأتي قبل أم بعد التوصل لاتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيلييين: "إن السبيل الوحيد لاستقرار فعلي وآمن في المنطقة هو إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وتقديم حقوق الفلسطينيين ودولة للفسطينيين في إطار حدود عام 1967".

وأضاف "نحن سنبذل جهودا لجمع الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة مفاوضات قدمنا مبادرة ومقترحا تاريخيا لتطبيع شامل مع إسرائيل وهو وارد في مبادرة السلام العربية من سنة 2002".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "نحن سنواصل الدعم لايجاد حل للصراع، يضمن كرامة الفلسطينية ورفاه الفلسطينيين ويساعد على تأمين المنطقة".

ولدى سؤاله حول ما إن كانت المملكة سوف تطبع العلاقات مع إسرائيل قبل أم بعد التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين قال بن فرحان: "سنبذل جهودا لبلوغ هذا الحل ولكن المبادرة العربية واضحة، التطبيع من أجل السلام، سنعمل معا للوصول إلى السلام ونتمنى أن يتحقق هذا".
 

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