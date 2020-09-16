السعودية.. #رعش_يخطب_حليمه_بولند يتصدر تويتر.. ما الأمر

الأربعاء، 16-09-2020
01:38 م
عبد القادر وحيد
تصدر
هاشتاغ #رعش_يخطب_حليمه_بولند
موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية والخليج.
يأتي
هذا عقب الأخبار المتداولة حول ارتباط الإعلامية الكويتية والناشط السعودي.
وكان
الناشط السعودي أبو رعش قد نشر عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات مقطع
فيديو يكشف من خلاله أن ارتبط بالإعلامية الكويتية حليمة بولند
.
وأضاف أنه سوف يتقدم إلى خطبتها ولكن بشروط معينة
إذا وافقت عليها.
وتسبب
الفيديو في حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تم تداوله بين
المغردين بعد مشاركته من حساب الناشط السعودي أبو رعش.
وأثيرت
موجة من الجدل حول حقيقة ارتباط الإعلامية الكويتية وأبو رعش خلال الفترة الماضية،
وهذا ما أدى إلى تدشين هاشتاغ #رعش_يخطب_حليمه_بولند
من أجل الكشف عن حقيقة الارتباط
بينهما.
كما
غرد العديد من رواد السوشيال ميديا عبر هاشتا #رعش_يخطب_حليمه_بولند
على موقع التواصل
الاجتماعي الخاص تويتر في المملكة العربية السعودية وسط حالة من الجدل لكشف
العلاقة بينهما.