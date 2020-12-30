الأربعاء 30 ديسمبر 2020
توقيت مصر 18:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان ناري من السعودية بشأن انفجار عدن

عفاف رشاد.. تزوجت «السبكي» وخلعت الحجاب لأغرب سبب

أول صور لضحايا استهداف مطار عدن

السعودية توقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد عرض مشاهد مخلة

زوجة أمين شرطة تطلب الخلع بعد أشهر من الزواج والسبب صادم

مصادر خاصة تكشف سر نجاة أعضاء الحكومة من تفجير مطار عدن

فنان شهير يوجه اتهامًا للفندق الذي توفى فيه حاتم علي

الآثار تقر إجراءات جديدة لتنشيط السياحة الثقافية

استمرار VAR مع حل مشاكله .. والدعوة لإنشاء الرابطة .. وتشديد الاجراءات الاحترازية

أطعمة غنية بالبروتين ويحتاج إليها الجسم.. تعرف عليها

ADS
 

السعودية توقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد عرض مشاهد مخلة

download
السعودية
 
الأربعاء، 30-12-2020 04:35 م المصريون

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الأربعاء ، أنها تواصلت مع منتج مسلسل “ضحايا حلال” ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.
وأكدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها.
وقالت الهيئة في بيان: اطلعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المحتوى الذي يعرضه مسلسل “ضحايا حلال” الذي يبث من خلال تطبيق “شاهد المشفر”، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.


 

إقرأ ايضا

2291884_1464674875

عفاف رشاد.. تزوجت «السبكي» وخلعت الحجاب لأغرب سبب

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير

مصر تبدأ إطلاق منظومة ربط المزارع بالأرض إلكترونيًا

77277-53-514x386

أول صور لضحايا استهداف مطار عدن

أخبار متعلقة

Capture

مصادر خاصة تكشف سر نجاة أعضاء الحكومة من تفجير مطار عدن

الملك سلمان

الملك سلمان يتحدث عن أمر ليس له مثيل سيحدث في السعودية

Capture

ماذا حدث لتركي آل الشيخ بعد 6 ساعات من حصوله على لقاح كورونا؟

12793-download-(1)

«آل الشيخ»: بكيت بعد فصل 100 إمام وخطيب

image

مصر للطيران تعلن تعليق جميع رحلاتها إلى السعودية

images

تركي آل الشيخ ينصح بنوعين من الفيتامينات ثم كانت المفاجأة بعد دقائق