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السعودية تودع أقدم مؤذنيها.. عمره 118 سنة

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 15-03-2021 05:40 م الطيب حسين
ودعت المملكة العربية السعودية اليوم أقدم مؤذن بها عن عمر ناهز 118 عامًا.

وتوفي أقدم مؤذن في المملكة الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، اليوم وفق صحيفة "سبق".

وأمضى المؤذن الهليل 80 عاما مؤذنا في جامع البطينة بمركز البديع بمحافظة الأفلاج، ولم يتغيب عنه إلا بعد إصابته بالمرض.

وذكر أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، "أنه توفي اليوم وهو رافع السبابة يتشهد، وذلك بعد مرض ألم به وغيابه عن مسجده منذ سنوات".

وكان أقدم المؤذنين بالسعودية قد قدم استقالته قبل نحو 4 سنوات بسبب مرضه وكبر سنه، بعد أن عمل مؤذنا في جامع البطينة بالبديع طيلة 80 عاما منها 42 عاما، كان فيها مسجلا رسميا في كشوفاة إدارة الأوقاف في الأفلاج.
 

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