السعودية.. توجيهات عليا باستبدال الجلد تعزيرًا بعقوبة أخرى

الأربعاء، 17-03-2021
10:58 ص
المصريون
كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا
للمحاكم تفيد بأنه يحق للمحكومين
طلب إيقاع عقوبة
بديلة عن الجلد
.
وحسب صحيفة عكاظ السعودية، قالت المصادر أن من اكتسب الصفة
القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزير
اً بعد تاريخ صدور المبدأ سواء في الحق
العام أو الخاص فللمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم
بطلب النظر في إيقاع عقوبة
بديلة عن الجلد
.
ونقلت المصادر عن رئيس المحكمة العليا توجيهه بعدم تنفيذ
أي حكم بعقوبة الجلد تعزير
اً للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية.
وفيما يخص ما اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزير
اً قبل تاريخ
صدور المبدأ فالحق العام مشمول بالعفو.