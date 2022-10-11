السعودية تلغي كل شروط آداء العمرة للمصريين

الثلاثاء، 11-10-2022
11:44 ص
ألغت وزارة الحج والعمرة السعودية
، كل الشروط والقيود الصحية للمعتمرين
المصر
يين، لتيسير القدوم لتأدية العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.
وأضاف وزير الحج والعمرة
، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مؤتمر صحفي،
بمقر سفارة المملكة بالقاهرة، أن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة تشهد تطورات
سريعة في البنية التحتية والتنظيمية، لاستقبال أي زيادات في أعداد المعتمرين
والزوار.
وأشار الربيعة إلى تطور الخدمات الإلكترونية بمنصة "نسك"، لتيسير
إجراءات الحصول على تأشيرات العمرة، وحجز جميع الخدمات إلكترونيا.
ولفت وزير الحج والعمرة
السعودي إلى أن منظومة الحج والعمرة شهدت نقلة
نوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمساعدة أكبر عدد من المسلمين
على أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف.