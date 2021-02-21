السعودية تكشف عن وضع «حساس» تمر به وتحذر المواطنين

الأحد، 21-02-2021
03:49 م
المصريون
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
، الدكتور محمد العبدالعالي،
عن استمرار رصد ارتفاع في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
المستجد.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا
، أن المملكة لم
تصل حتى الآن إلى مستوى الاستقرار في معدل الإصابات، مؤكدًا أن الوضع حساس
في بعض المناطق،
محذرًا من عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.
وشدد العبدالعالي على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات
الاحترازية لمنع تفشي عدوى الفيروس التاجي، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات والحصول
على اللقاح هو ما يجعلنا نتجاوز جائحة كورونا
.
وأضاف أنه تم رصد إقبال كبير للحصول على لقاح كورونا
في مناطق
مختلفة بالمملكة، موضحًا أن أكثر من نصف مليون شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا
.