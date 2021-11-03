السعودية.. تفاصيل القبض على المتورطين في الاعتداء على عمال مطعم شهير

الأربعاء، 03-11-2021
08:59 ص
تمكنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، من تحديد هوية 5 شباب
ظهروا في مقطع فيديو أحدث غضبًا عارمًا وهم يعتدون على عمال
مطعم شهير في الرياض
وإصابة العاملين بإصابات بالغة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه
إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء
مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد
المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية، ما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في
المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في
محافظة الخرج.
وأوضح المتحدث أنهم (5) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات
النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.
كان رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لمشاجرة وقعت داخل أحد مطاعم الوجبات
السريعة في المملكة العربية السعودية.
وأظهر الفيديو،
اعتداء
عدد من الأشخاص على موظفي المطعم، حيث قام أحدهم بإسقاط موظف على الأرض
وتوجيه لكمات له حتى أغمي عليه.
فيما قامت
مجموعة أخرى بالإمساك بموظف آخر والاعتداء
عليه بالضرب، ثم فروا.
واستنكر نشطاء
على موقع "تويتر" هذه الواقعة، مطالبين وزارة الداخلية السعودية بالتدخل
العاجل لاعتقال أولائك الشبان.
كما أصدر النائب
العام السعودي توجيهات بسرعة القبض على المتهمين.