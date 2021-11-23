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السعودية.. تفاصيل القبض على أميرة الناصر بعد عدة فضائح وزوجها ينهار باكيًا

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أميرة الناصر وزوجها
Native
Teads
الثلاثاء، 23-11-2021 12:39 م
ألقت السلطات السعودية القبض على الناشطة أميرة الناصر على هامش عدة اتهامات وجهها لها مشاهير سناب شات.
وتعتبر أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي من أشهر مشاهير سناب شات في المملكة العربية السعودية، وحققا شهرة كبيرة من خلال مقاطع الفيديو التي يشاركانها مع متابعيهما، سواء على برنامج سناب شات أو على برنامج أنستقرام.
وظهر مشعل وهو يبكي حاملا طفلته الرضيعة مطالباً بإطلاق سراح زوجته أميرة الناصر لأجل طفلتهما.
وعبر الخالدي عن حزنه الكبير "لما آلت إليه الأمور ولتعاضد بعض الأشخاص وتعاونهم للنيّل من زوجته وحرمان طفلهما الرضيع من وجودها بقربه"، بحسب قوله.
كانت أميرة الناصر هدفا للعديد من الهجمات من قبل المجتمع السعودي، لاتهامها بأنها تنشر فيديوهات تظهر حياتها الشخصية بشكل مبالغ فيه.
وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالقبض على أميرة وزوجها، واتهموهما بالتلميح الجنسي، بعد أن نشرا مقطع فيديو وصفه البعض بالفاضح لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما يصف ملامح من جسدها.
وأثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار حول اعتقال السلطات المحلية في السعودية للمدونة الشهيرة وصعود وسم "فيديو إلقاء القبض على أميرة الناصر".
وأبدى العديد من النشطاء سعادتهم بالخبر وتساءل بعضهم الآخر عن حقيقته ومدى صحته، وذلك قبل أن يخرج مشعل الخالدي باكياً رفقة طفله الرضيع "مشهور" ويؤكد النبأ المتداول.
 

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