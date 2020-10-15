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السعودية تعلن عن وظائف خالية.. إليك الشروط
 
الخميس، 15-10-2020 05:12 م الطيب حسين


أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني "رجال" بوزارة الداخلية على رتب "وكيل رقيب - عريف – جندي أول".

جاء هذا بحسب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

وقالت الإدارة إن استقبال طلبات القبول سيتم عبر منصة "أبشر – التوظيف"، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2/3/1442هـ وحتى يوم السبت الموافق 7/3/1442هـ، على الرابط التالي: www.jobs.sa.

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، و حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

وشملت الشروط ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية، وأن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

ونبهت الإدارة إلى ضرورة تعبئة الحقول خلال التقديم بمنتهى الدقة، حيث سيتم استبعاد كل من توجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
 

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