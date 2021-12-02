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السعودية تعلن عدد أيام مدة إقامة المعتمرين داخل المملكة

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العمرة
Native
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الخميس، 02-12-2021 10:44 ص

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن مدة الإقامة داخل المملكة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية، 30 يوما، مشيرة إلى أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج لمن بلغ 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، إذ لن يتم السماح بأداء العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أقل من 18 عاما.
وأوضحت الوزارة، أن اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، تنص على اشتراط التحصين بجرعتين لكافة المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة، إذ إن المحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي. وفقا لصحيفة عكاظ.
وأوضحت أن المعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية فيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية، ليتوجهوا مباشرة بعد ذلك لأداء مناسك العمرة.
 

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