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السعودية.. تطورات جديدة بشأن فتح السفر للمصريين

أرشيفية
أرشيفية
Native
الجمعة، 28-05-2021 09:03 م الطيب حسين
كشفت شبكة روسيا اليوم، عن تطورات جديدة بشأن السماح للمصريين بدخول المملكة العربية السعودية.

ونقلت عن مسؤول بوزارة الطيران في مصر تصريحاته حول تطورات موعد فتح الطيران السعودي للمصريين، وسط رغبة منهم في السفر من المملكة إلى مصر أو العكس.

وقال المصدر إن اتجاه المملكة العربية السعودية للسماح للمسافرين القادمين من مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد، يتم تطبيقه على المسافرين المصريين في الفترة المقبلة، خصوصًا مع أخذ مئات الآلاف من المصريين للقاحات، مشيرًا إلى أن المملكة دشنت موقعا إلكترونيا لتسجيل المسافرين ممن حصلوا بالفعل على لقاح كورونا.

وتوقع المصدر، أن تراجع المملكة العربية السعودية قرارها بشأن تعليق سفر المواطنين المصريين للمملكة، في ظل جائحة فيروس كورونا وإجراءاتها الوقائية في الفترة المقبلة، وخصوصًا بعدما وصلت كميات كبيرة من اللقاحات إلى مصر في الفترة الماضية، والعمل على توسيع شريحة من حصلوا على تلك اللقاحات من المصريين، لافتًا إلى أن قرار العودة من المتوقع ألا يسري إلا على المصريين ممن حصلوا على لقاحات كورونا فقط.

وأرسل محمد عبدالنبي، مدير عام مكتب شركة مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية، يوم الإثنين الماضي، خطابا بشأن استمرار تعليق الرحلات من مصر إلى السعودية ضمن 20 دولة حتى الآن.
 

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