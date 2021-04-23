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السعودية تطلق مبادرة هامة بشأن هؤلاء

مبادرة "ظل ووقاية" لخدمة ضيوف الرحمن
مبادرة "ظل ووقاية" لخدمة ضيوف الرحمن
 
الجمعة، 23-04-2021 06:19 م المصريون
كشفت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أطلقت بمنطقة مكة المكرمة مبادرة "ظل ووقاية" لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين.

وتستهدف المبادرة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن المبادرة تأتي في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة، التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين. وأوضح الخامري، أن المبادرة تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس، أثناء الطواف بالبيت العتيق، خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة، وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.
 

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