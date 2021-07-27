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السعودية تطالب تهاني القحطاني بعدم الانسحاب من مواجهة اللاعبة الإسرائيلية

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الثلاثاء، 27-07-2021 09:43 ص

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن الوفد السعودي المشارك في أولمبياد دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، قد سمح  للاعبة تهاني القحطاني بمواجهة نظيرتها الإسرائيلية رزا هيرشكو.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” ، أن القرار يأتي لتجنيب اللاعبية السعودية واتحاد الجودو أي عقوبات ستفرضها اللجنة الأولمبية الدولية، كما فعلت مع لاعب الجودو الجزائري.
وكان الكاتب السعودي والأكاديمي، تركي الحمد، طالب لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني، بعدم الانسحاب من مواجهة نظيرتها الإسرائيلية، في أولمبياد طوكيو 2020.
وقال الحمد عبر حسابه على موقع تويتر: “كلي أمل أن لا تنسحب بطلتنا السعودية، من المواجهة الرياضية مع اللاعبة الإسرائيلية، وتمنحها الفوز بمجرد الانسحاب”.
وزاد: “المسألة رياضة في الأول والأخر، ولن تزول إسرائيل بمثل هذا الإنسحاب، أما ألسنة السوء، فستبقى في مستنقع السوء سواء انسحبت أو نافست، فعلى بركة الله”.
وأوقعت قرعة رياضة لعبة الجودو، اللاعبة السعودية تهاني القحطاني، في مواجهة الإسرائيلية راز هيرشكو، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ 32 وزن +78، في أولمبياد طوكيو 2020.
والجدير بالذكر أن لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، انسحب من منافسات الجودو وزن أقل من 73 كجم، بعدما أوقعته قرعة اللعبة في مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ16.
 

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