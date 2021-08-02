الإثنين 02 أغسطس 2021
توقيت مصر 19:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هل تتذكرون الطفل الذي ركل ساق صدام حسين.. تفاصيل جديدة

بسبب ما فعله مع عاملة في الفندق..اتحاد الكرة يفتحح تحقيق مع لاعب المنتخب الأولمبي

رقم خيالي.. الكشف عن أجر عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجي عطالله»

تصل لـ 44 درجة.. طقس شديد الحرارة يضرب البلاد والأرصاد تحذر من هذا الفعل

زلزال يضرب القاهرة الكبرى

زوجة عمرو السولية تثير الجدل بصورة جريئة معه

تسريب صادم.. حمو بيكا يمارس الرذيلة مع فتاة/ شاهد رد فعله على الهواء

دنيا بطمة تثير الغضب رفقة شقيقتيها بالمايوه والإيحاءات الجريئة

دبي.. يتخلص من صديقته أثناء الاستحمام معها في حمام غرفتها والسبب صادم

والد فارس حسونة يكشف لماذا لعب نجله لـ قطر ولم يلعب لـ مصر

ADS
 

السعودية تصدر قرارًا لأول مرة منذ 18 عامًا بشأن 11 جامعة مصرية

2019_6_17_14_21_39_480
ا
Native
الإثنين، 02-08-2021 11:38 ص

أعلن وزير التعليم العالي في مصر الدكتور خالد عبد الغفار، اعتماد السعودية 11 جامعة مصرية لأول مرة منذ 18 عاما، لتتاح أمام الطلاب السعوديين لاستكمال الدراسات العليا.
وأشار خلال استقباله المستشار الثقافي السعودي بالقاهرة أحمد الفريح إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم والتيسير اللازم للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية.
وبحث الجانبان آليات التعاون العلمي والتعليمي بين مصر والسعودية، وسبل تعزيز التعاون بين جامعات البلدين.
وأشاد عبد الغفار بالدور المحوري والمهم للمستشار الثقافي السعودي في دعم العلاقات بين مصر والسعودية في مجال التعليم العالي.
ودعا وزير التعليم العالي، المستشار السعودي إلى أن تكون مصر ضيف شرف على المعرض الرسمي للتعليم العالي الذى ستنظمه المملكة في أكتوبر المقبل.
 

إقرأ ايضا

6107b4f44236045e083a8d33-1

هل تتذكرون الطفل الذي ركل ساق صدام حسين.. تفاصيل جديدة

2013_5_23_19_15_48_268

رقم خيالي.. الكشف عن أجر عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجي عطالله»

520212215318319927861

تصل لـ 44 درجة.. طقس شديد الحرارة يضرب البلاد والأرصاد تحذر من هذا الفعل

أخبار متعلقة

news-280221-saudi

حدث تاريخي لأول مرة في السعودية بطلته «فتاة» (فيديو)

60ee67b7c5517

بيان عاجل من وزارة الدفاع السعودية عن انفجار مدينة الخرج

60cb48774c59b750a34c8dd0

السعودية تعلن اقترابها من توديع كورونا

188875

أول دولة عربية تخالف السعودية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى

image

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا يُسعد كل المتواجدين بالسعودية

Eink7X9XcAEfaQJ

صورة نادرة لـ الملك سلمان مع الملك سعود في حدث تاريخي