السعودية تصدر بيانًا شديد اللهجة وتحذر

الثلاثاء، 02-02-2021
03:53 م
المصريون
أصدرت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تحذير
ا شديد اللهجة للمواطنين
والمقيمين بشان فيروس كورونا
واصاباته داخل المملكة حيث شددت علي ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا
، مثل ارتداء
الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين، حتى لا تعود الإجراءات المشددة مرة
أخرى.
كانت وزارة الصحة السعودية
،
أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 310 إصابة
جديدة بفيروس كورونا
المستجد ليصبح إجمالي
عدد الإصابات في المملكة 368 ألفا و639 حالات منذ بداية الجائحة.
وذكرت الوزارة – في بيان
ها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا
في البلاد- أنه
تم تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين 360 ألفا و110 حالات.
كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح
إجمالي عدد الوفيات 6.383 حالة منذ بداية الجائحة.