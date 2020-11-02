الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت.. أمر إداري ينتصر لهؤلاء

عقوبات مالية على ناديين سعوديين

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويعود للارتفاع

صدمة.. العثور على فنان شهير مقتولًا داخل شقته

عمر كمال يرد على مهاجميه: أبويا إمام جامع

قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالإمارات

شاهد.. ماذا فعل وزير الداخلية مع رجل المرور؟

داعية سعودي شهير: المرأة للاستمتاع فقط وابنتي أولهن

الأهلي يفاجئ محمد فضل بهذا الإجراء القوي

السعودية تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات كورونا

ADS
 

السعودية تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات كورونا

كورونا السعودية
أرشيفية
 
الإثنين، 02-11-2020 04:49 م محمد فضل - متابعات
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إنه تم رصد 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الإصاات في المملكة 348037 حالة.
وأوضحت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 436 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 334672 حالة.
وأكدت الوزارة السعودية تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5437 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7928 والحالات الحرجة 755 حالة.
 

إقرأ ايضا

كورونا الإمارات

قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالإمارات

photo_0bb6

شاهد.. ماذا فعل وزير الداخلية مع رجل المرور؟

علي-المالكي

داعية سعودي شهير: المرأة للاستمتاع فقط وابنتي أولهن

أخبار متعلقة

ElMcPPdWoAESX5f (1)

357 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

thumbs_b_c_8bd664f1d5de7177b8bc06501c42ceb6

ارتفاع وفيات كورونا لـ5 آلاف و300 حالة بالسعودية

GettyImages-1228654031

أنباء سارة بشأن هذا الأمر في السعودية

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن وفاة 19 مليون طفل حول العالم

image

هيا الشعيبي تثير الجدل بمنشور غامض..ما علاقة السعودية؟

11-20

بندر بن سلطان يفاجئ الجميع بهذه الخطوة