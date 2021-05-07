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السعودية تحظر استيراد الدواجن من هذه الدولة

السعودية تحظ ر استيراد الدواجن
السعودية تحظ ر استيراد الدواجن
Native
الجمعة، 07-05-2021 09:47 م محمد فضل
أفاد بيان مشترك من وزارتي الزراعة والخارجية البرازيليتين أمس الخميس، بأن السعودية حظرت الواردات من 11 مصنعا للحوم الدواجن في البرازيل، وذلك “دون إخطار مسبق أو تبرير للقرار”.

وأكدت جيه.بي.إس، أكبر شركات اللحوم في العالم، أنها من المتأثرين بالحظر، لكنها رفضت الكشف عن عدد المصانع التي استهدفها القرار.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إن الواردات من سبعة مصانع لجيه.بي.إس من المقرر وقفها اعتبارا من 23 مايو أيار.

من جهتها، أعلنت بي.آر.إف، أكبر شركة للحوم الدجاج المصنعة في البرازيل، عدم تأثر أي من وحداتها بالقرار السعودي.

وعبر إيه.بي.بي.إيه، وهو اتحاد يمثل شركات اللحوم المصنعة في البرازيل، عن أسفه للقرار الذي اتخذه المستورد طويل الأمد للحوم البرازيلية. وقال إنه يدعم جهود الحكومة البرازيلية لفهم القرار السعودي “الأحادي”.

ومنذ فترة، تسعى دول عربية تستورد منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تقليص وارداتها في وقت تدعم الإنتاج المحلي من اللحوم.

قال البيان الوزاري المشترك: “قرار السعودية حظر 11 وحدة مصدرة للدواجن فاجأ وأفزع الحكومة البرازيلية.. لم يحدث اتصال مسبق من السلطات السعودية، كما لم تقدم أي دافع أو مبرر يدعم تعليق الاستيراد”.

وقالت الحكومة البرازيلية إنها بدأت محادثات مع السعودية فيما يتعلق بالحظر.

وأضافت أنها علمت بشأن تعليق الاستيراد بعد نشر قائمة جديدة بالمصانع البرازيلية المسموح لها بالتصدير إلى السعودية.
 

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