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السعودية تحسم جدل عودة فتح سفارتها في قطر

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السعودية وقطر
 
السبت، 16-01-2021 01:31 م المصريون

حسمت السعودية الجدل حول إعادة فتح سفارةها في قطر، بعد عقد المصالحة الخليجية وفتح الحدود والمجال الجوي.
وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، إنه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كما أنه سيتم فتح “سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام”.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الأردني: بيان العلا سينعكس إيجابًا على دور مجلس التعاون الخليجي، وناقشت مع وزير الخارجية الأردني الملفات الثنائية المشتركة.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وقال: بحثنا الوضع في لبنان واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.
 

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