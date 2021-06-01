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السعودية تتخذ قرارًا حاسمًا بعد ضجة «الحفل الفاضح»

السعودية
السعودية
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 06:04 م محمد فضل
اتخذت السلطات السعودية إجراء حاسما بعد الضجة التي أثارها حفل "خادش" أقيم في العاصمة الرياض وضم مشاهير موقع "سناب شات".

وقالت صحيفة "عاجل" الإلكترونية إن وزارة التجارة، استدعت الشركة المسؤولة عن تجمع"مشاهير سناب شات" المخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمنطقة الرياض.

وأضافت أن الوزارة فرضت وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار) على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووُقعت العقوبة المذكورة على الشركة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الصادر من وزارة الداخلية.
 

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