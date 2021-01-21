السعودية تبكي الممرضة الفلبينية «أم إسماعيل»

الخميس، 21-01-2021
03:18 م
المصريون
سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية القوارير بمحافظة القرى بالباحة في
المملكة العربية السعودية
، بعد وفاة ممرضة فلبينية
، توفيت قبل أيام في بلادها، نتيجة
إصابتها بمرض الفشل الكلوي.
وعرفت الممرضة عند الأهالي باسم “أم إسماعيل”؛ حيث عاشت معهم نحو 40 عامًا
في القرية، وأسهمت في علاج ومساعدة المرضى الذين يترددون على المركز الصحي، حسب
صحيفة سبق.
وتعرضت “أم إسماعيل” لجلطة وهي تقوم بعملها، نقلت إثرها للمستشفى، وتفاقم
وضعها الصحي، حيث أصيبت بالفشل الكلوي، الأمر الذي دفع أهالي القرية لجمع مبلغ 25
ألف ريال، وتقديمه لها كهدية.
وقررت الممرضة العودة إلى الفلبين لاستكمال علاجها بين أهلها وذويها، حيث
سافرت قبل عدة أيام، غير أنها توفيت لاحقاً؛ ليصل خبر وفاة
ها إلى أهالي القرية
الذين عبروا عن حزنهم لفراقها.
وبعد تداول قصتها وصورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الجميع عن
حزنهم لفقدها، داعين لها بالرحمة والمغفرة، فيما طالب البعض بعمل صدقة جارية
باسمها في القرية.