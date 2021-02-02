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السعودية.. بيان رسمي بشأن ضجة اغتصاب كلب في الرياض (صور)

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الكلب
 
الثلاثاء، 02-02-2021 09:25 ص المصريون

أحدثت صورًا متداولة لكلب في حالة إعياء شديدة في الرياض، زعم ناشروها أنه تعرض للاغتصاب، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، الأمر الذي استدعى "جمعية رحمة للرفق بالحيوان"، إلى إصدار بيان رسمي توضح فيه حقيقة ما حدث.
وقالت الجمعية في بيان لها: إنها “تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالة لكلب مصاب وقد تعرض للإساءة وذلك في حي العارض وعلى طريق الرياض القصيم السريع بجوار أحد لافتات الطريق”.
وأضافت: أنه “تم العثور على الكلب مقيدًا وبجواره وعاء للأكل ووعاء آخر للماء، وكان هناك اثنان من المتطوعين والذين يقومون بمعاينة الحالة وقد تم تخدير الكلب قبل الوصول له”.


فحص الحالة
وأوضحت الجمعية، أنه “من خلال فحص الحالة تبين ما يلي: ربط قوائم الكلب الخلفية وسحله لمسافة ليست بالقصيرة مما تسبب في كسر الظهر (الشلل) وكذلك كسر في الأقدام وخروجها من الجلد”.
وتابعت: أنه يوجد “تعفن المنطقة السفلية بالكامل ووجود عدد كبير من الديدان داخل الجروح المكشوفة، وارتفاع درجة الحرارة بسبب الالتهابات والإصابات البالغة، وعدم قدرة الكلب على الأكل والشرب”.



دُفن في الموقع
وأشارت الجمعية إلى أن “حالة الكلب الصحية كانت سيئة جدًا بسبب ما لحق به من إصابات بليغة حالت دون قدرته على العيش، وتم دفنه في الموقع بمساعدة من تواجد من المتطوعين”.
وأكدت الجمعية، أنه “لا يوجد أي دلائل أو مؤشرات على تعرض الكلب للاغتصاب كما أشيع، ولا يوجد أي أثر لأي عملية خياطة في منطقة الإخراج”.


 

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