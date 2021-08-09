السعودية.. بيان أمني بشأن فيديو تحرش شاب بفتاة الخرج
ا
Native
الإثنين، 09-08-202107:30 م
صرّح المتحدث الإعلامي
لشرطة منطقة الرياض بالسعودية، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج
تمكنت من تحديد هوية (3) مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي،
تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة
, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجارٍ
استكمال إجراءات القبض على الآخرين.
وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية
السعودية، مقطع فيديو مخل لشابين يتهجمون على فتاة منتقبة داخل حديقة في محافظة الخرج،
محاولين التحرش بها والتعدي عليها.
وتصدر هاشتاج "متحرش الخرج" الترند عبر موقع
"تويتر"، مطالبين الأمن بسرعة تحديد هويتهما والقبض عليهما.
وروى الشخص الذي وثق مقطع الفيديو تفاصيل الحادثة، موضحًا
أن الفتاة تعمل بائعة في الحديقة وأن الشخص المعتدي طلب منها حسابها في “سناب شات”
وتحرش بها إلا أنها رفضت.
وأشار إلى أنه بعد رفض الفتاة إعطاء حسابها في “سناب شات”
لهذا الشخص، قام بالاعتداء عليها وضربها، ومطاردتها داخل الحديقة.