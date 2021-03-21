السعودية.. استخراج جثمان رجل من المقبرة بعد اكتشاف ديانته الحقيقية

الأحد، 21-03-2021
10:07 ص
المصريون
كشف مسؤولون في القنصلية الهندية بجدة إنه سيتم استخراج
رفات
رجل هندي غير مسلم (هندوسي)، دُفن في جازان على الطريقة الإسلامية بسبب خطأ في ترجمة
إحدى الوثائق وديانة المتوفى من قِبل المترجم.
ووفقاً لصحيفة سبق ، فإن رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش
التابع لها المتوفى قال أن المسؤولين في القنصلية الهندية أبلغوا مع المسؤولين في السعودية
،
بالخطأ الذي حدث ورغبتهم في استخراج
رفات المتوفى بناء على طلب أسرته لدفنها في الهند.
وأضاف رئيس وزراء الولاية في مؤتمر صحفي إن مسؤولين من القنصلية
الهندية يوجَدون حاليًا في محافظة جازان حيث كان يعمل المتوفى ودُفن بأحد مقابرها.