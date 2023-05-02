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السعودية: إجلاء 5184 شخصا من السودان ينتمون لـ 102 جنسية

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السعودية
الثلاثاء، 02-05-2023 02:30 ص نسمه عبد الوهاب
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن "عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان يبلغ 5409 أشخاص ينتمون لـ 102 جنسية"، مشيرة إلى أن "بينهم 225 مواطنا سعوديا".

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها،: "وصل عبر سفينة جلالة الملك "أبها" إلى مدينة جدة 41 مواطنا سعوديا، و171 شخصا من جنسيات أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان أن "المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة؛ تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم".
وأوضح البيان: "بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء، نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصا ينتمون لـ 102 جنسية).

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